С калининградцев через суд взыскивают долги по взносам на капремонт домов

Две тысячи исполнительных производств о взыскании 17 млн рублей в виде долгов по взносам на капремонт домов находится в отделе судебных приставов по Светлогорскому городскому округу. Об этом сообщает пресс-служба регионального фонда капремонта домов.

В отношении неплательщиков ведётся работа по взысканию задолженности в судебном порядке. Исковые заявления подаются на собственников жилых помещений, долг которых превысил порог в 2500 рублей.

Всего фонд направил порядка трёх тысяч исковых заявлений и заявлений о выдаче судебных приказов в отношении физических лиц на общую сумму более 30 миллионов рублей. Специалисты фонда также отметили, что с начала года среди калининградцев улучшился уровень платёжной дисциплины. Собираемость взносов достигла 85%, а в прошлом году она составляла 71%.