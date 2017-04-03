В Калининграде
В Калининграде
+11 °C
днем
+4 °C
ночью
03 апреля 2017 г. 20:58
80 026 пользователей
за 24 часа на сайте
56.27 -0.02
Курс ММВБ на 03 апреля 2017, 20:00
60.04 +0.08
Курс ММВБ на 03 апреля 2017, 20:00
14.18 0.0
Курс ЦБ на 04 апреля 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Общество

Стала известна программа международного фестиваля "Янтарное ожерелье"

19:07
  396 0
Фото из архива Клопс.Ru
Двухмесячный музыкальный марафон "Янтарное ожерелье" откроется в среду, 5 апреля. Он станет 28-м по счёту и соберёт участников из России, Польши, Литвы, Латвии и США, сообщает пресс-служба правительства Калининградской области. 
 
В программе, опубликованной на сайте областной филармонии, гала-концерт "Весенние голоса. Хиты и звёзды" с участием артистов областной филармонии и солист Михайловского оперного театра, народный артист России Николай Копылов. 9 апреля пройдёт "Бал поэтов". Зрителей ждёт необычный проект артиста, чтеца, выпускника Щепкинского училища Рустема Галича. В музыкальной части вечера прозвучат классические произведения, хиты ХХ века, джазовые композиции, русские романсы и испанские мелодии. На концерте "Оркестр и романтический саксофон" 19 апреля выступит популярный израильский саксофонист Джей Севен. Музыкант сыграет с филармоническим камерным оркестром произведения золотой коллекции мировой кино- и поп-музыки.
 
Областной оркестр народных инструментов удивит гостей фестиваля. В его исполнении прозвучат не только сочинения отечественных композиторов для русского народного оркестра, но и музыка аргентинца Астора Пьяццоллы, еврейские песни Броннера.
 
В начале мая в филармонии прозвучит оратория нашего современника - митрополита Илариона "Страсти по Матфею" в исполнении хора храма Андрея Первозванного и камерного оркестра филармонии. Также меломанов порадует лауреат международного конкурса им.Чайковского молодой московский виолончелист Александр Рамм, который 12 мая исполнит с камерным оркестром филармонии произведения Чайковского, Шумана и Паганини. 
 
Состоится и выступление оперного певца из Китая, лауреата престижных международных конкурсов, преподавателя московского академического  училища им. Гнесиных  Цзян Шанжуна.  Он выступит с ариями из русских и зарубежных опер.
 
Гала-концерт "Оперный Евросоюз" объединит выступления солистов калининградской филармонии и звезды оперной сцены Польши, Литвы, Латвии. Запоминающимися станут финальные концерты международного фестиваля "Янтарное ожерелье" летом: 3 июня в филармонии будет звучать Джордж Гершвин. На концертной программе "Gershwin Forever!" концертный духовой оркестр и солисты калининградской филармонии, а также дирижёр Марк Мандарано (США), пианистка Кэти Махан, певцы Мишель Брэдли и Сидней Аутлоу. 
 
Завершится фестиваль грандиозным музыкальным событием. При поддержке Министерства культуры РФ в рамках проекта "Всероссийские филармонические сезоны" на сцене областного драмтеатра 10 июня выступит Большой симфонический оркестр России имени П.И.Чайковского под руководством народного артиста СССР Владимира Федосеева. Оркестр исполнит четвертую симфонию и фрагменты "Лебединого озера" Чайковского. По традиции, концерты фестиваля "Янтарное ожерелье" пройдут не только в Калининграде, а также в Клайпеде и Гданьске.
 
Ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова должен был выступить на калининградском фестивале "Янтарное ожерелье". Самолёт Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром 25 декабря. На борту находились военные, журналисты и члены ансамбля имени Александрова, летевшие из Сочи в Сирию. 
 
 

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops
0 комментариев Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar

Главные темы дня

В метро Петербурга произошёл взрыв, десять человек погибли (фото, видео, обновляется)
14:03
  35830 5
В метро Петербурга произошёл взрыв, десять человек погибли (фото, видео, обновляется)
СМИ: Подозреваемый в организации теракта в Петербурге попал на видео (фото разыскиваемого)
Фото горячей новости
16:58
  11032 0
Последний шанс: калининградцам предлагают квартиры в центре города по специальной цене
Фото горячей новости
16:00
  5535
Возле Южного вокзала в Калининграде загорелось такси (фото)
Фото горячей новости
14:25
  3291 0
Стало известно, когда в Светлогорске заработает лифтовый подъёмник и сколько он будет стоить
Фото горячей новости
12:49
  3510 1

Лента новостей

Картинка
С калининградцев через суд взыскивают долги по взносам на капремонт домов
20:30
  408 0
Картинка
Петербургское метро частично возобновило работу
20:05
  398 0
Картинка
Аэропорт "Храброво" из-за тумана не смог принять рейсы из Москвы, Петербурга и Минска
19:46
  496 0
Картинка
Стала известна программа международного фестиваля "Янтарное ожерелье"
19:07
  396 0

Авторские колонки

Фото автора
Иван Марков
корреспондент газеты "Комсомольская правда в Калининграде"
Оставьте Кранц в покое, вы нам его всё равно не построите
  5028 1
Фото автора
Наталья Герасимова
журналист, переводчик
Педро уже не тот: почему испанцы больше не ищут русских жён
  6047 11
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Факс: +7 (4012) 99-14-01
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo