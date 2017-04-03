Стала известна программа международного фестиваля "Янтарное ожерелье"

Двухмесячный музыкальный марафон "Янтарное ожерелье" откроется в среду, 5 апреля. Он станет 28-м по счёту и соберёт участников из России, Польши, Литвы, Латвии и США, сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.

В программе, опубликованной на сайте областной филармонии , гала-концерт "Весенние голоса. Хиты и звёзды" с участием артистов областной филармонии и солист Михайловского оперного театра, народный артист России Николай Копылов. 9 апреля пройдёт "Бал поэтов". Зрителей ждёт необычный проект артиста, чтеца, выпускника Щепкинского училища Рустема Галича. В музыкальной части вечера прозвучат классические произведения, хиты ХХ века, джазовые композиции, русские романсы и испанские мелодии. На концерте "Оркестр и романтический саксофон" 19 апреля выступит популярный израильский саксофонист Джей Севен. Музыкант сыграет с филармоническим камерным оркестром произведения золотой коллекции мировой кино- и поп-музыки.

Областной оркестр народных инструментов удивит гостей фестиваля. В его исполнении прозвучат не только сочинения отечественных композиторов для русского народного оркестра, но и музыка аргентинца Астора Пьяццоллы, еврейские песни Броннера.

В начале мая в филармонии прозвучит оратория нашего современника - митрополита Илариона "Страсти по Матфею" в исполнении хора храма Андрея Первозванного и камерного оркестра филармонии. Также меломанов порадует лауреат международного конкурса им.Чайковского молодой московский виолончелист Александр Рамм, который 12 мая исполнит с камерным оркестром филармонии произведения Чайковского, Шумана и Паганини.

Состоится и выступление оперного певца из Китая, лауреата престижных международных конкурсов, преподавателя московского академического училища им. Гнесиных Цзян Шанжуна. Он выступит с ариями из русских и зарубежных опер.

Гала-концерт "Оперный Евросоюз" объединит выступления солистов калининградской филармонии и звезды оперной сцены Польши, Литвы, Латвии. Запоминающимися станут финальные концерты международного фестиваля "Янтарное ожерелье" летом: 3 июня в филармонии будет звучать Джордж Гершвин. На концертной программе "Gershwin Forever!" концертный духовой оркестр и солисты калининградской филармонии, а также дирижёр Марк Мандарано (США), пианистка Кэти Махан, певцы Мишель Брэдли и Сидней Аутлоу.

Завершится фестиваль грандиозным музыкальным событием. При поддержке Министерства культуры РФ в рамках проекта "Всероссийские филармонические сезоны" на сцене областного драмтеатра 10 июня выступит Большой симфонический оркестр России имени П.И.Чайковского под руководством народного артиста СССР Владимира Федосеева. Оркестр исполнит четвертую симфонию и фрагменты "Лебединого озера" Чайковского. По традиции, концерты фестиваля "Янтарное ожерелье" пройдут не только в Калининграде, а также в Клайпеде и Гданьске.