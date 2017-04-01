В Японии криптовалюту официально признали платёжным средством

В Японии криптовалюту признали платёжным средством. Об этом сообщает Rambler News Service

Легально использовать криптовалюту для оплаты можно с 1 апреля. Закон готовили не один месяц, и биткоины получили ограничение: так, для биткоин-бирж установлены нормативы по капиталу, введены требования к кибербезопасности и операционной деятельности. Криптовалюта пока не получила статус официальной денежной единицы: им обладает только йена.