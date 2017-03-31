В калининградском общественном транспорте появились памятки о мошенниках (видео)
Фото: пресс-служба УМВД России по Калининградской области
Сегодня ночью, 31 марта, волонтёры во главе с заместителем председателя общественного совета Олегом Огородовым и начальником пресс-службы УМВД Светланой Поставничей разместили в общественном транспорте 600 наклеек "Внимание – телефонные мошенники!". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Пассажиры двухсот калининградских автобусов, троллейбусов и трамваев получили возможность узнать, как защитить свои деньги от злоумышленников. Одними из первых новшество оценили пенсионеры, владеющие банковскими картами. По их мнению, такие памятки чрезвычайно нужны людям пожилого возраста, которым чаще других звонят телефонные мошенники.
Киберпреступления актуальны для Калининградской области. За три месяца 2017 года от телефонных и интернет-мошенников пострадали около 100 человек.
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