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Жительница Калининграда отсудила у приставов деньги за "безнадёжный" долг

16:39
  883 0
Фото из архива Клопс.Ru
Женщина-предприниматель из Калининграда отсудила у приставов деньги, которые ей отказались возвращать из-за того, что задолжавшая ей деньги компания перестала существовать. Об этом пишет "Российская газета".

Местная строительная компания задолжала предпринимателю 123,5 тысячи рублей. Женщина выиграла суд, но исполнительное производство началось только спустя полгода, и компания-должник прекратила работу. Долг объявили "безнадёжным".

Однако женщина не сдалась и с помощью юристов продолжила бороться за компенсацию, но уже из казны. Для получения было нужно подтвердить размер ущерба и доказать в суде факт недобросовестной работы чиновников и наличие связи между их бездействием и причинением убытков.

"С размером ущерба всё было понятно — он зафиксирован в решении суда, — рассказал представитель истицы. — Что же касается бездействия судебного пристава, об этом свидетельствовали данные его электронного документооборота. Из них следовало, что пристав знал о расчётном счёте предприятия-должника в банке, однако деньги на счёте не арестовал. При этом между возбуждением исполнительного производства и прекращением всех операций по счёту контрагента прошло примерно полгода, в течение которых туда поступило больше двух миллионов рублей. Часть этих денег вполне можно было бы направить на погашение долга перед нашей клиенткой".

Женщина выиграла суд и теперь в течение трёх месяцев получит от приставов не только долг, но и госпошлину. Кстати, недавно недееспособной калининградке вернули квартиру, которую продал её фиктивный муж. 

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