Недееспособной калининградке вернули квартиру, которую продал её фиктивный муж

Прокуратура Центрального района Калининграда вернула недееспособной жительнице города трёхкомнатную квартиру, которую присвоил фиктивный супруг женщины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.



Судебная волокита длилась два года. Женщина подарила свою квартиру супругу, за которого вышла замуж в 2013-м. В 2014 году прокурор района обратился в суд с требованием признать недействительным договор дарения больной женщиной её трёхкомнатной квартиры своему мужу. Одновременно прокурор Центрального района города Калининграда направил в Правдинский районный суд иск с требованием признать брак между женщиной и её мужем недействительным, поскольку было установлено, что мужчина женился без цели создания семьи, желая завладеть принадлежащей женщине квартирой.



В 2015 году брак, заключённый двумя годами ранее, признали недействительным. Тогда же аннулировали факт дарения жилплощади. Однако бывший муж женщины успел продать квартиру. Из-за судебной волокиты новые владельцы жилья не смогли зарегистрировать переход права собственности.



Владельцы отказались добровольно освободить принадлежащую больной женщине квартиру. И вновь вмешался прокурор, который обратился в суд с иском о выселении из квартиры новых жильцов. Суд требования прокурора удовлетворил.



Освободить квартиру от незаконных жильцов приставам удалось только в начале этого года, и женщина получила доступ в свою квартиру.