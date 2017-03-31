Фермерское хозяйство Лужкова в Калининградской области будет выпускать масло и сметану

Фермерское хозяйство экс-мэра Москвы Юрия Лужкова в Калининградской области начнёт выпускать масло и сметану. Об этом фермер рассказал "Известиям".



Кроме того, Лужков заверил, что давно обещаемые калининградские бри и моцарелла попадут на прилавки региона уже в апреле. По словам экс-градоначальника, Кроме того, Лужков заверил, что давно обещаемые калининградские бри и моцарелла попадут на прилавки региона уже в апреле. По словам экс-градоначальника, запланированный на конец прошлого года запуск производства сместился из-за отсрочки в поставке оборудования.



"Произошла задержка с таможенным оформлением. До 10 апреля мы его получим, и в апреле же будут первые сыры. Всё остальное у нас готово. Первыми созреют сыры мягкие — бри и моцарелла", — сказал Юрий Лужков.

По словам Юрия Лужкова, через 4–6 месяцев после поставки оборудования будет готов и пармезан. Этот вид сыра вызревает дольше, поэтому позже появится на прилавках.

Фермер рассказал, что заказал в Голландии оборудование для сыроварения и стоило оно "десятки тысяч долларов". Сыр будут делать из молока ста коров, которых купили ещё прошлым летом.