Фермерское хозяйство Лужкова в Калининградской области будет выпускать масло и сметану
Лужков и Алиханов
Фото Владимира Аксёнова
Фермерское хозяйство экс-мэра Москвы Юрия Лужкова в Калининградской области начнёт выпускать масло и сметану. Об этом фермер рассказал "Известиям".
"Произошла задержка с таможенным оформлением. До 10 апреля мы его получим, и в апреле же будут первые сыры. Всё остальное у нас готово. Первыми созреют сыры мягкие — бри и моцарелла", — сказал Юрий Лужков.
По словам Юрия Лужкова, через 4–6 месяцев после поставки оборудования будет готов и пармезан. Этот вид сыра вызревает дольше, поэтому позже появится на прилавках.
Фермер рассказал, что заказал в Голландии оборудование для сыроварения и стоило оно "десятки тысяч долларов". Сыр будут делать из молока ста коров, которых купили ещё прошлым летом.
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