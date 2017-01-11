До 50 тонн в год: Лужков показал Алиханову первую ферму вёшенок (дополнено)

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков в среду, 11 января, показал врио губернатора Калининградской области Антону Алиханову первую в регионе ферму по выращиванию вёшенок.



Компания "Веедерн" планирует выращивать примерно 40—50 тонн грибов в год. Представитель фермы рассказал, что в сутки на предприятии собирают 200—250 кг вёшенок.



Пока выращенные на ферме вёшенки не экспортируются за пределы региона. Весь урожай продают местным ретейлерам.

Экс-мэр Москвы Юрий Лужков рассказал, что планирует выращивать в регионе собственный мицелий для фермы вёшенок.



"Мы планируем выращивать собственный мицелий. Это будет впервые в области. В соответствии со всеми требованиями, которые к этому виду грибов предъявляются", — сказал Лужков.



Он отметил, что знает в России всего 1-2 производства, на которых занимаются мицелием. Для калининградской фермы грибницы приобретают в Италии и Польше.