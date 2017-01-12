Лужков назначил дату выхода на рынок калининградских сыров бри и моцареллы

Экс-мэр Москвы — а ныне калининградский фермер — Юрий Лужков уточнил сроки запуска в производство местного сыра бри и моцареллы. По его словам, производство сыра бри и моцареллы в Калининградской области будет запущено через три месяца. Об этом бывший столичный градоначальник Юрий Лужков сообщил журналистам во время рабочего выезда врио губернатора в среду, 11 января.



"Я уже сейчас принял решение о покупке оборудования. Уже встречался с дилерами, договорились о цене. Два месяца они будут готовить оборудование, через три месяца будет сыр", — сказал Лужков.