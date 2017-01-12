Лужков назначил дату выхода на рынок калининградских сыров бри и моцареллы
Сыр бри. Фото с сайта ru.wikipedia.org
Экс-мэр Москвы — а ныне калининградский фермер — Юрий Лужков уточнил сроки запуска в производство местного сыра бри и моцареллы. По его словам, производство сыра бри и моцареллы в Калининградской области будет запущено через три месяца. Об этом бывший столичный градоначальник Юрий Лужков сообщил журналистам во время рабочего выезда врио губернатора в среду, 11 января.
"Я уже сейчас принял решение о покупке оборудования. Уже встречался с дилерами, договорились о цене. Два месяца они будут готовить оборудование, через три месяца будет сыр", — сказал Лужков.
В октябре Лужков заявлял,
что в Калининградской области появятся "социальные" моцарелла и пармезан. Правда, тогда он анонсировал выход этого продукта в декабре.
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