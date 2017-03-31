Россельхознадзор не пустил в Калининградскую область 20 тонн солода

В Калининграде Россельхознадзор не пустил в область партию солода. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

20 тонн ячменного и пшеничного солода привезли из Чехии. При проверке груза специалисты выяснили, что фитосанитарный документ на товар был оформлен с нарушениями. В результате груз вернули отправителю.