В России планируют отменить национальный роуминг
В четверг, 30 марта, ФАС планирует принять решение об отмене национального роуминга в России. Об этом сообщает
BFM.ru.
Глава департамента беспроводных технологий компаний J'son & Partners Consulting Виталий Солонин рассказал, что при отмене роуминга внутри страны некоторые операторы могут столкнуться с трудностями.
"Самое простое — это, наверное, отменить внутрисетевой роуминг. Это когда абонент приезжает в какой-то другой регион России, регистрируется в сети своего же оператора и платит, соответственно, по более высоким тарифам. Национальный роуминг касается прежде всего тех абонентов, которые пользуются оператором "ТЕЛЕ 2", поскольку у него сеть построена не во всех регионах России. Соответственно, если абонент "ТЕЛЕ 2" приезжает в регион, где сети "ТЕЛЕ 2" нет, он попадает в национальный роуминг. И третий вопрос, я думаю, самый сложный, это как раз по роумингу в Крыму. По последнему, я думаю, пока решений не принято, поскольку отмена, во-первых, внутрисетевого роуминга самое простое — это дорожные карты, предварительно второй квартал 2017 года. С апреля уже получается. А национального роуминга — это третий квартал 2017 года, то есть что будет с Крымом, пока непонятно, поскольку там ситуация сложная", — сказал Солонин.
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