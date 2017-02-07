ФАС: к концу 2017 года в России отменят роуминг внутри страны

Федеральная антимонопольная служба планирует решить "проблему национального роуминга" до конца 2017 года. Об этом сообщает RNS.



Заместитель главы ФАС Анатолий Голомолзин рассказал, что между ведомством и операторами мобильной связи достигнута договорённость. Роуминговые наценки для абонентов, которые выезжают в Крым, отменят уже в первом квартале 2017 года.



ФАС ведёт работу и по снижению международных роуминговых тарифов. Голомолзин рассказал, что с операторами уже обсуждались способы достижения уменьшения расценок.