ФАС: к концу 2017 года в России отменят роуминг внутри страны
Федеральная антимонопольная служба планирует решить "проблему национального роуминга" до конца 2017 года. Об этом сообщает
RNS.
Заместитель главы ФАС Анатолий Голомолзин рассказал, что между ведомством и операторами мобильной связи достигнута договорённость. Роуминговые наценки для абонентов, которые выезжают в Крым, отменят уже в первом квартале 2017 года.
ФАС ведёт работу и по снижению международных роуминговых тарифов. Голомолзин рассказал, что с операторами уже обсуждались способы достижения уменьшения расценок.
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