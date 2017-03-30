На установку в католическом приходе органа из Германии собрали только 10 тысяч рублей из необходимых 250

На сборку, монтаж и настройку органа в католическом приходе им. св. Адальберта в Калининграде удалось собрать только 10 тысяч рублей, хотя требуется 250 тысяч. Об этом во время прямого эфира радио "Комсомольская правда — Калининград"
сообщил титулярный органист кафедрального собора Евгений Авраменко в среду, 30 марта.
"Вначале мы нашли сумму двести с небольшим тысяч на разборку, перевозку, растаможку. Это был единый взнос от мецената, — рассказывает Авраменко. — На сборку, интонировку, постройку каркаса эта сумма — 250 тысяч рублей. То есть мы уже начали собирать средства на сайте Planeta.ru, сейчас собрана сумма около 10 тысяч рублей, и у нас заявка до июля".
Музыкант отметил, что планируется установка ящика пожертвований в самом приходе. Если же необходимые средства так и не будут собраны, то Евгений Авраменко готов вложить свои собственные деньги. Органист добавил, что пока не обращался за помощью в региональное правительство.
Напомним, что сбор средств на установку органа
ведётся на портале Planeta.Ru. Можно пожертвовать 500 рублей и получить приглашение на концерт и именную благодарность, за тысячу рублей к этому набору прибавляется диск с автографом, за 5 тысяч вдобавок даётся книга, а тот, кто внесёт пожертвование в 10 тысяч рублей, получит в придачу ко всему именную органную трубу.
Орган привезли в Калининград в прошлом году
— такой презент местному приходу сделала церковь из немецкого города Бохума. Евангелистская церковь, в которой до недавнего времени находился орган, не функционирует уже больше десяти лет. Духовой инструмент имеет 19 регистров и целых 1 454 деревянные и металлические трубы.
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