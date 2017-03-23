В Калининграде
В Калининграде
+10 °C
днем
0 °C
ночью
23 марта 2017 г. 15:11
66 606 пользователей
за 24 часа на сайте
57.66 -0.13
Курс ММВБ на 23 марта 2017, 15:00
62.15 -0.24
Курс ММВБ на 23 марта 2017, 15:00
14.5 +0.04
Курс ЦБ на 24 марта 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Общество

В Калининграде собирают деньги на установку в католическом приходе органа, подаренного немцами

12:59
  348 0
Фото из архива Клопс.Ru
В Калининграде планируют установить орган в католическом приходе им. св. Адальберта. На работы идёт сбор средств. Об этом сообщается на сайте проекта Planeta.Ru.

"Мне с коллегами удалось привезти в область 10-й духовой орган, евангелическая церковь Бохума подарила нам этот уникальный инструмент", — сообщил автор международных музыкальных проектов "Калининград — органная столица России", "Международные органные ассамблеи", "Органные презентации" Евгений Авраменко. По его словам, уже ведутся работы по сбору инструмента в приходе.

"В конце мая мы планируем провести концерт-инаугурацию и хотим пригласить всех любителей органной музыки на это мероприятие", — отметил Авраменко.

На странице проекта ведётся сбор средств, необходимых для оплаты сборки. Можно пожертвовать 500 рублей и получить приглашение на концерт и именную благодарность, за 1 000 рублей к этому набору прибавляется диск с автографом, за 5 тысяч рублей вдобавок даётся книга, а тот, кто внесёт пожертвование в 10 тысяч рублей, получит в придачу ко всему именную органную трубу.
 
Орган привезли в Калининград в прошлом году — такой презент местному приходу сделала церковь из немецкого города Бохума. Евангелистская церковь, в которой до недавнего времени находился орган, не функционирует уже больше десяти лет. Всего духовой инструмент имеет 19 регистров и целых 1454 деревянные и металлические трубы.
 

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops
0 комментариев Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar

Главные темы дня

Три машины столкнулись на перекрёстке ул. Нарвской и Челнокова: движение затруднено
22 марта 201720:01
  3014 0
Три машины столкнулись на перекрёстке ул. Нарвской и Челнокова: движение затруднено
В Калининграде открыли дополнительный набор в группы бесплатного обучения иностранным языкам
Фото горячей новости
11:25
  2970 0
ТЦ "Гранд" на Советском проспекте выставили на продажу
Фото горячей новости
10:16
  4223 2
Синоптики рассказали калининградцам о погоде на выходных
Фото горячей новости
09:55
  4002 0
В МИД РФ прокомментировали запрет на въезд Самойловой в Украину
Фото горячей новости
08:42
  4077 3

Лента новостей

Картинка
"Это не наша тема": в Кремле прокомментировали известие об убийстве экс-депутата Вороненкова
15:03
  146 0
Картинка
В Калининграде задержали неонацистов, поддерживавших связь с украинскими экстремистами
14:48
  544 0
Картинка
Замок Рагнит в Немане законсервируют в 2017 году
14:41
  236 0
Картинка
"Да я и не болел": Медведев ответил на поздравление с выздоровлением
14:31
  594 0

Авторские колонки

Фото автора
Наталья Герасимова
журналист, переводчик
Педро уже не тот: почему испанцы больше не ищут русских жён
  417 0
Фото автора
Анастасия Кондратьева
журналист
Истерика как образ жизни: почему родители ведутся на фейки о детских суицидах
  3679 8
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Факс: +7 (4012) 99-14-01
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo