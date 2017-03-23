В Калининграде собирают деньги на установку в католическом приходе органа, подаренного немцами

В Калининграде планируют установить орган в католическом приходе им. св. Адальберта. На работы идёт сбор средств. Об этом сообщается на сайте проекта Planeta.Ru



"Мне с коллегами удалось привезти в область 10-й духовой орган, евангелическая церковь Бохума подарила нам этот уникальный инструмент", — сообщил автор международных музыкальных проектов "Калининград — органная столица России", "Международные органные ассамблеи", "Органные презентации" Евгений Авраменко. По его словам, уже ведутся работы по сбору инструмента в приходе.



"В конце мая мы планируем провести концерт-инаугурацию и хотим пригласить всех любителей органной музыки на это мероприятие", — отметил Авраменко.



На странице проекта ведётся сбор средств, необходимых для оплаты сборки. Можно пожертвовать 500 рублей и получить приглашение на концерт и именную благодарность, за 1 000 рублей к этому набору прибавляется диск с автографом, за 5 тысяч рублей вдобавок даётся книга, а тот, кто внесёт пожертвование в 10 тысяч рублей, получит в придачу ко всему именную органную трубу.