Алиханов возглавил российский рейтинг молодых политиков
Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов возглавил рейтинг молодых политиков, составленный в Молодёжном парламенте при Государственной думе. Список опубликован
на сайте "Давыдов.Индекс".
Второе место в рейтинге занял председатель ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. В список вошли глава Минкомсвязи Николай Никифоров, министр экономического развития Максим Орешкин, ответственный секретарь Совета по развитию гражданского общества при президенте Яна Лантратова.
Всего в рейтинг вошли 20 политиков в возрасте до 35 лет. При составлении списка учитывались данные экспертного опроса.
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