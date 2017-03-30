Алиханов возглавил российский рейтинг молодых политиков

Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов возглавил рейтинг молодых политиков, составленный в Молодёжном парламенте при Государственной думе. Список опубликован на сайте "Давыдов.Индекс".



Второе место в рейтинге занял председатель ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. В список вошли глава Минкомсвязи Николай Никифоров, министр экономического развития Максим Орешкин, ответственный секретарь Совета по развитию гражданского общества при президенте Яна Лантратова.

Всего в рейтинг вошли 20 политиков в возрасте до 35 лет. При составлении списка учитывались данные экспертного опроса.