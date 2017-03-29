Подрядчика для ремонта Деревянного моста на Остров выберут в конце апреля

В Калининграде к концу 2017 года планируется отремонтировать мост Деревянный, соединяющий Московский проспект с Октябрьским островом. На эти цели городские власти готовы потратить 91 млн рублей. Информация об аукционе размещена на сайте госзакупок.

Аукцион по выбору подрядчика запланирован на 24 апреля. Победивший участник должен завершить все работы за восемь месяцев, то есть к концу года.

В перечне работ заявлены: демонтаж и разборка конструкций моста, устройство шпунтового ограждения, ремонт опор и другие мероприятия. После подписания акта приема-передачи, строительная организация должна предоставить пятилетнюю гарантию на выполненные работы.