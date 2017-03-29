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Подрядчика для ремонта Деревянного моста на Остров выберут в конце апреля

19:00
  227 0
Фото из архива Клопс.Ru
В Калининграде к концу 2017 года планируется отремонтировать мост Деревянный, соединяющий Московский проспект с Октябрьским островом. На эти цели городские власти готовы потратить 91 млн рублей. Информация об аукционе размещена на сайте госзакупок.
 
Аукцион по выбору подрядчика запланирован на 24 апреля. Победивший участник должен завершить все работы за восемь месяцев, то есть к концу года. 
 
В перечне работ заявлены: демонтаж и разборка конструкций моста, устройство шпунтового ограждения, ремонт опор и другие мероприятия. После подписания акта приема-передачи, строительная организация должна предоставить пятилетнюю гарантию на выполненные работы. 
 
Стоит отметить, что на реконструкцию моста Высокого в Калининграде потратили 370 млн рублей в 2016 году, а в этом – еще 100 миллионов.
 
Несмотря на это, подрядчик АБЗ – Дорстрой не успевает завершить реконструкцию в срок и теперь жителям Острова предстоит испытать неудобства, так как выехать на остальную часть Калининграда возможно только через Вторую эстакаду. 
 
 

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