В Калининграде закрывают два моста: как добраться на Остров и обратно (схема)

Власти Калининграда объявили об одновременном закрытии движения на Октябрьский остров через мосты Высокий и Деревянный. Первый мост не успевает сдать в срок подрядчик "АБЗ-Дорстрой", второй пора начинать ремонтировать, ведь в противном случае есть вероятность не успеть завершить эту работу до начала ЧМ-2018. В результате две из трёх дорог, ведущих на Остров, будут закрыты для движения транспорта.



Мост Высокий (соединяет Остров с ул. Дзержинского) закрыт с середины прошлого года. Первоначально планировалось, что движение по нему запустят нынешней весной. Однако сначала дату торжественного открытия перенесли на июль, а теперь на октябрь. Мост Деревянный (соединяет Остров с Московским проспектом) необходимо будет ремонтировать в течение 8–9 месяцев. Его закроют в ближайшее время — после того, как завершатся торги по выбору подрядчика.

Клопс.Ru решил просчитать, как жителям выбираться с Октябрьского острова.

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На автомобиле

Заехать на Остров и выехать с него можно через однополосную Вторую эстакаду. Эксперты уже говорят о том, что наверняка будут пробки, а если на съездах случится ДТП, движение будет парализовано полностью.

Пешеходам

Пешком на Остров можно попасть с нескольких точек города: через мост Юбилейный (с ул. Эпроновской), Медовый (с острова Канта), а также через пешеходные спуски на Второй эстакаде.

Пассажирам общественного транспорта

Власти Калининграда в ближайшие недели разработают варианты обеспечения Острова общественным транспортом. Впрочем, и без решения чиновников очевидно, что основной дорогой станут съезды со Второй эстакады.

Для пассажиров общественного транспорта планируют организовать автобусы, которые будут подвозить пассажиров на ул. Эпроновскую. Людям достаточно будет перейти через мост Юбилейный на Остров, таким же путём они будут добираться в другие районы города. Ранее подобный маршрут работал на ул. Суворова во время ремонта путепровода . Автобус подвозил пассажиров до моста, а дальше горожане шли пешком.

Скорые встанут в общий поток

Машины оперативных служб поедут в общем потоке. Скорая не собирается организовывать оперативные пункты на Острове.

Скорая в любом случае приедет, тем более что подстанция находится неподалёку — на ул. Дзержинского,17. Закрытие моста не приведёт к каким-то значительным проблемам", — ответил на вопрос Клопс.Ru заместитель главного врача по медицинской части станции скорой помощи Александр Балаганский.

Временные мосты построить можно, но дорого

Упростить жизнь "островитянам" можно было бы строительством временного пешеходного понтонного моста, считает доцент КГТУ Геннадий Савкин.



Его за неделю возможно соорудить, и лучшее место для его установки — от Московского проспекта к Острову, то есть сделать некий дублёр Деревянного моста", — считает Савкин.

По его мнению, понтонный мост должен служить только пешеходам. Это было бы удобно и пассажирам общественного транспорта, и туристам. Для автомобилей, по словам специалиста, будет достаточно съездов со второй эстакады, так как крупных предприятий на Острове нет.



Впрочем, построить даже понтонный мост — удовольствие не из дешёвых, отмечает представитель компании "Спецмост" Сергей Афанасьев. По его подсчётам, только монтаж обойдётся в 1–2 миллиона рублей, а если ещё закупать и саму конструкцию, то платить придётся все 10 миллионов.

Да, у людей будут неудобства, но ведь на определённое время, и съездов с эстакады вполне должно хватить всем желающим проехать", — отмечает Афанасьев.