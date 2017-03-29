Госдолю калининградского авиационного ремонтного завода передадут "Ростеху"
Фото с сайта 150-го авиационного ремонтного завода
Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче государственной корпорации "Ростех" в качестве имущественного взноса доли акций в девяти авиационных заводах. Соответствующий документ опубликован
на официальном портале правовой информации.
В течение 10 месяцев правительство страны должно провести необходимые для передачи акций мероприятия. Указ подписан 29 марта и вступил в силу.
В числе авиазаводов, доли в которых передают "Ростеху", и 150-й авиационный ремонтный завод, расположенный в посёлке Люблино Калининградской области. Также передаются акции заводов, расположенных в Санкт-Петербурге, Челябинске, Краснодарском крае, Ленинградской, Свердловской областях, Чите и Хабаровске.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.