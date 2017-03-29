Госдолю калининградского авиационного ремонтного завода передадут "Ростеху"

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче государственной корпорации "Ростех" в качестве имущественного взноса доли акций в девяти авиационных заводах. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.



В течение 10 месяцев правительство страны должно провести необходимые для передачи акций мероприятия. Указ подписан 29 марта и вступил в силу.



В числе авиазаводов, доли в которых передают "Ростеху", и 150-й авиационный ремонтный завод, расположенный в посёлке Люблино Калининградской области. Также передаются акции заводов, расположенных в Санкт-Петербурге, Челябинске, Краснодарском крае, Ленинградской, Свердловской областях, Чите и Хабаровске.