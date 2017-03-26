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Калининградский 150-й авиационный ремонтный завод попал под санкции США

09:07
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Фото: 150-й Авиационно-ремонтный завод
Госдепартамент США в субботу, 25 марта, ввёл санкции против калининградского 150-го авиационного ремонтного завода. Также в санкционном списке оказались ещё 7 российских компаний, причина — американский закон о нераспространении оружия массового поражения, сообщает "РИА Новости".
 
Калининградский 150-й авиационный ремонтный завод оказался в числе этих компаний. В Госдепе также отметили, что эти санкции не связаны с теми, что были массово введены в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. Американская сторона также не конкретизировала в чём обвиняются российские компании.
 
Под санкции попали "Росборонэкспорт", объединение "Авиаэкспорт", НПО "Конструкторское бюро машиностроения" и "Базальт", Ульяновский институт гражданской авиации имени главного маршала Бугаева, Уральский тренировочный центр гражданской авиации, Военно-воздушная академия имени Жуковского и Гагарина, 150-й авиационный ремонтный завод.
 
Завод выполняет капитальный ремонт вертолетов типа Ми-8(17), Ми-14, Ми-24, Ка-27, Ка-29, Ка-32; и комплектующих к ним, капитальный ремонт двигателей типа ТВ3-117 и комплектующих к ним, капитальный ремонт главных вертолетных редукторов ВР-252, капитальный ремонт вспомогательных силовых установок АИ-9, Аи-9В. За 60-летнюю историю завода  были успешно отремонтированы более 1500 самолётов и вертолётов, более 23000 авиационных двигателей и редукторов.
 
 
 

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2 комментария Правила комментирования

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Катя Хорова
Катя Хорова #
11:23
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serezhenka861
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