В Калининградском зоопарке тюленята научились плавать (видео)

Детёныши тюленя, появившиеся на свет в конце зимы и начале весны в Калининградском зоопарке, начали плавать в бассейне. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.



"Наши тюленята медленно, но верно превращаются во взрослых тюленей. Старший самец и самочка уже оторвались от матерей. Молоком до сих пор питается только самый младший. Он же — самый неподъёмный из трёх! Вчера этот маленький битюг открыл прелести купания и теперь вылезает на берег, только чтобы получить очередную порцию молока", — рассказали в зоопарке. Сначала бассейн был огорожен, однако сейчас посетители уже могут увидеть малышей.