В зоопарке Калининграда рассказали, как живут новорождённые тюленята

В Калининградском зоопарке за последние две недели на свет появились сразу три белька — детёныша тюленя. За тем, как живут малыши, понаблюдал Клопс.Ru.

Всех троих матери кормят самостоятельно молоком 42-процентной жирности, хотя с родившейся 28 февраля Пышкой сначала возникли проблемы. Питаются детёныши 4–5 раз в день — в отличие от дикой среды, где из-за необходимости отлучек самки в море бельки едят 3–4 раза.

Ближайшие несколько недель зверьки будут питаться материнским молоком. За это время они сменят окрас и начнут вместе с родителями погружаться в воду, а также наберут вес — с 10 кг при рождении до 40 кг.

Сотрудники зоопарка огородили бассейн, чтобы никто не мог помешать белькам и их родителям. Однако уже на следующей неделе посетители смогут увидеть малышей.