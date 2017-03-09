В зоопарке Калининграда рассказали, как живут новорождённые тюленята
Фото Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В Калининградском зоопарке за последние две недели на свет появились сразу три белька — детёныша тюленя. За тем, как живут малыши, понаблюдал Клопс.Ru.
Всех троих матери кормят самостоятельно молоком 42-процентной жирности, хотя с родившейся 28 февраля Пышкой
сначала возникли проблемы. Питаются детёныши 4–5 раз в день — в отличие от дикой среды, где из-за необходимости отлучек самки в море бельки едят 3–4 раза.
Ближайшие несколько недель зверьки будут питаться материнским молоком. За это время они сменят окрас и начнут вместе с родителями погружаться в воду, а также наберут вес — с 10 кг при рождении до 40 кг.
Сотрудники зоопарка огородили бассейн, чтобы никто не мог помешать белькам и их родителям. Однако уже на следующей неделе посетители смогут увидеть малышей.
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