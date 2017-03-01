В Калининградском зоопарке появился на свет тюленёнок

В последний день зимы в зоопарке Калининграда появился на свет белёк — детёныш тюленя. Об этом Клопс.Ru рассказала директор учреждения Светлана Соколова.



По словам директора, папу-тюленя сразу отсадили, чтобы он не навредил малышу. Мать отказывается кормить детёныша, и сотрудники зоопарка планируют перейти на искусственное вскармливание.



"У нас уже есть опыт такого выкармливания, — объяснила Соколова. — Если у него нет внутренних патологий, то должно быть всё в порядке". Директор добавила, что пока что посетители не могут увидеть малыша.