В Калининградском зоопарке появился на свет тюленёнок
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В последний день зимы в зоопарке Калининграда появился на свет белёк — детёныш тюленя. Об этом Клопс.Ru рассказала директор учреждения Светлана Соколова.
По словам директора, папу-тюленя сразу отсадили, чтобы он не навредил малышу. Мать отказывается кормить детёныша, и сотрудники зоопарка планируют перейти на искусственное вскармливание.
"У нас уже есть опыт такого выкармливания, — объяснила Соколова. — Если у него нет внутренних патологий, то должно быть всё в порядке". Директор добавила, что пока что посетители не могут увидеть малыша.
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