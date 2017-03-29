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Главная Новости Общество

В Калининградскую область не пустили партию яблок из Боснии и Герцеговины

08:55
  73 0
  • В область не пустили партию яблок
В область не пустили партию яблок
Фото из архива Клопс.Ru
Россельхознадзор не пустил в Калининградскую область партию яблок. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
 
Фрукты весом более 19 тонн привезли из Боснии и Герцеговины. При проверке выяснилось, что у перевозчика нет оригинала фитосанитарного сертификата. В результате груз был возвращён отправителю.
 
Ранее в регион не пустили апельсины из Литвы. На товар были оформлены не все документы.

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