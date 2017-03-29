В Калининградскую область не пустили партию яблок из Боснии и Герцеговины

Россельхознадзор не пустил в Калининградскую область партию яблок. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фрукты весом более 19 тонн привезли из Боснии и Герцеговины. При проверке выяснилось, что у перевозчика нет оригинала фитосанитарного сертификата. В результате груз был возвращён отправителю.