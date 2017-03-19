В Калининград не пустили 3,6 тонны апельсинов из Литвы
Специалисты Россельхознадзора обнаружили, что в Калининградскую область пытались с нарушениями ввезти партию египетских апельсинов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
При проверке 3,641 тонн апельсинов, которые везли из Литвы, выяснилось, что на часть продукции отсутствует фитосанитарный сертификат. Груз вернули отправителю.
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