Калининградцы собрали средства на лечение 11-летнего мальчика с мышечной дистрофией

В Калининграде закрыт сбор средств на лечение больного мальчика. Об этом сообщили в благотворительном фонде "Верю в чудо".

Неравнодушные жители перечислили средства на лечение Жени Константинова. У него есть редкое наследственное заболевание — поясно-конечностная мышечная дистрофия.

Диагноз был поставлен в пять лет. Родители Жени заметили, что ребёнок стал менее подвижным, он жаловался на боли в ногах. Сегодня 11-летний мальчик нуждается в ортопедических приспособлениях, которые помогут ему самостоятельно передвигаться. На это будут потрачены 19,8 тыс. рублей.