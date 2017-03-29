Калининградцы собрали средства на лечение 11-летнего мальчика с мышечной дистрофией
Женя Константинов
Фото с сайта фонда "Верю в чудо"
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В Калининграде закрыт сбор средств на лечение больного мальчика. Об этом сообщили в благотворительном фонде "Верю в чудо".
Неравнодушные жители перечислили средства на лечение Жени Константинова. У него есть редкое наследственное заболевание — поясно-конечностная мышечная дистрофия.
Диагноз был поставлен в пять лет. Родители Жени заметили, что ребёнок стал менее подвижным, он жаловался на боли в ногах. Сегодня 11-летний мальчик нуждается в ортопедических приспособлениях, которые помогут ему самостоятельно передвигаться. На это будут потрачены 19,8 тыс. рублей.
Кроме того,деньги получит семья 10-летнего Егора Храпунова, который страдает от гипертрофической кардиомиопатии. Его сердце увеличено в размерах, из-за чего происходит сжатие сосудов. В 2016 году ребёнку установили кардиостимулятор. Родители Егора нуждались в оплате проезда до места лечения. 15 марта с сопровождающим он уехал в Москву для корректировки назначений. Кроме того, ранее в городе собрали средства на лечение подростка, получившего удар током
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