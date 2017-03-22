Калининградцы собрали средства на лечение подростка, который получил удар током

В Калининграде местные жители собрали деньги на лечение ребёнка, который получил удар током. Об этом сообщили в благотворительном фонде "Верю в чудо"

По данным организации, пострадавший мальчик будет обеспечен всем необходимым на ближайшие 2,5 месяца. Сейчас он по-прежнему находится в тяжёлом состоянии. За подростком ухаживают врачи хосписно-паллативной службы, также его навещает социальная няня.

Некоторое время он находился в коме. Сейчас ребёнок постоянно нуждается в дорогостоящем питании и средствах гигиены. Реквизиты для перечисления средств есть на сайте фонда "Верю в чудо".