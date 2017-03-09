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В Калининграде собирают деньги на лечение подростку, который упал с железнодорожного моста, делая селфи

15:08
  612 0
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
В Калининграде собирают деньги на лечение подростку, который летом прошлого года упал с железнодорожного моста, делая селфи. Сбор объявил благотворительный центр "Верю в чудо".

Роковая прогулка

Как рассказали волонтёры, Миша Калинин пострадал в августе прошлого года — гуляя с другом, он упал с железнодорожного моста на ул. Суворова при попытке сделать селфи. Мальчика госпитализировали в тяжёлом состоянии с травмами головы и поражением электрическим током.
 
По предварительным данным, переходя с одной балки на другую, мальчик задел провод, находившийся под напряжением. От удара током подростка сбросило на железнодорожные пути, он потерял сознание. 

"Дальше была кома, из которой мальчишка вышел с трудом, долгие мучительные месяцы борьбы и жизнь, которая уже никогда не будет прежней", — рассказали волонтёры.

Сейчас мальчик находится в "минимальном состоянии сознания", это уже не "вегетативное", но полностью беспомощное состояние. Однако семье дали надежду в отделении восстановительного лечения Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии им. Рошаля.

До трагедии Миша всегда был добрым и дружелюбным мальчиком. Строил планы на будущее, в котором видел себя успешным программистом, заботящимся о семье — об отчиме, о бабушке, о младшем братике, обо мне, — рассказывает мама мальчика. — Он очень заботливый и любящий. Мечтал построить дом и завести в нём кошек… Сегодня наша семья делает всё возможное и невозможное. Мы надеемся на чудо… По-другому быть не должно!"

Надежда на выздоровление

Затраты только на проезд к месту лечения в Москву составили 31 800 рублей: для самого Миши было куплено сразу 3 места (мальчик "лежачий"), а вместе с Мишей потребовалось лететь ещё и маме, и сопровождающему врачу-реаниматологу (билет туда-обратно).

Мише ежедневно необходимы 2 банки дорогостоящего питания, которое вводят через зонд, памперсы, пелёнки, средства для гигиены и мытья. В ближайшее время, когда будет оформлена инвалидность, многие расходы возьмёт на себя государство. Однако пока семья Калининых вынуждена бороться самостоятельно. Ситуация ухудшается тем, что отчима Миши разбил инсульт, он не может работать, потому мама осталась единственным кормильцем в семье.

Сейчас для лечения Миши необходимо 77 800 рублей. О том, для чего эти деньги и как можно помочь, вы узнаете на сайте "Верю в чудо".

В погоне за яркими кадрами

К сожалению, случай с Мишей был не единственным прошлым летом. Так, в июне на участке железнодорожного пути Калининград – Балтийск молодой зацепер упал с высоты. Происходящее снимали на видео друзья парня. Экстремал забрался на трубопровод над железнодорожными путями, и повиснув на одной руке, решил сделать оригинальное селфи. Удержаться парню не удалось. Падая, молодой человек зацепил ногами линию электропередач. После этого, он рассказал, что его сильно ударило током. На видео парень показывает потемневшие после удара током пальцы на ногах.
 
Летом 2015 года помощник министра внутренних дел Российской Федерации подполковник полиции Елена Алексеева в режиме видеоконференции со всеми регионами страны презентовала памятку "Безопасное селфи".

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