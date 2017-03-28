Конкурс по выбору подрядчика второй очереди реконструкции Храброво признали несостоявшимся
Конкурс по выбору подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ второй очереди реконструкции калининградского аэропорта Храброво признали несостоявшимся. Информация об этом размещена
на официальном портале госзакупок.
Заявку на участие в тендере подало только ОАО "Центрдорстрой". Федеральное агентство воздушного транспорта готово было выделить на реконструкцию более 352,35 млн рублей. Подрядчик снизил стоимость до 350,6 млн рублей.
"По результатам предквалификационного отбора ни один участник не признан соответствующим установленным единым и дополнительным требованиям. Конкурс с ограниченным участием признан несостоявшимся по основанию, предусмотренному частью 9 статьи 56 Федерального закона №44-ФЗ", — написано в документах закупки.
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