Правительство планирует выделить ещё 830 млн рублей на реконструкцию Храброво
часть Храброво, в которой ведутся работы по реконструкции. Фото из архива Клопс.Ru
На финансирование второй очереди реконструкции калининградского аэропорта могут потратить на 830 млн больше, чем планировалось ранее. Об этом со ссылкой на проект постановления правительства, размещённый на официальном портале проектов нормативных актов, сообщает
RNS.
212,7 млн рублей не были израсходованы в 2014 году и вернулись в федеральный бюджет. Ещё 618,1 млн рублей правительство думает выделить на импортные материалы и оборудование, которое подорожало.
В 2016 году Росавиация из-за отставания по срокам работ расторгла контракт на 3,2 млрд рублей с компанией "Стройновация". Позже был заключён договор с компанией "Центродорстрой" на 3,39 млрд рублей. В подпрограмме, согласно данным издания, не учтены 624 млн рублей аванса "Стройновации". Сумма должна вернуться в бюджет после завершения судебных разбирательств.
Реконструкция Храброво началась в 2013 году. После её полного завершения пропускная способность калининградского аэропорта увеличится до 5 млн пассажиров в год. Первый этап реконструкции планируется завершить к 9 мая
2017 года.
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