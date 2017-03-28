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Главная Новости Общество

"Молодой, грамотный и с прогрессивными мыслями": глава регионального Росздравнадзора о Кравченко

15:58
  484 0
  • Алла Великая
Алла Великая
Фото с сайта caravan.su
Руководитель управления Росздравнадзора по Калининградской области Алла Великая прокомментировала назначение нового врио министра здравоохранения. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Алла Великая сказала, что Александр Кравченко успел познакомиться с наиболее актуальными проблемами регионального здравоохранения. Она считает, что новому главе ведомства и его команде будет по силам решать самые сложные задачи, связанные с осуществлением реформ, которые проводятся в стране.
Мы с ним встречались на совещаниях с участием губернатора и заместителя председателя правительства, мероприятиях Калининградской областной думы, регионального отделения Общероссийского народного фронта. Александр Кравченко — молодой, грамотный и энергичный человек с прогрессивными мыслями и большим желанием вывести калининградское здравоохранение на высокий уровень, — сказала Алла Великая.
Руководитель регионального Росздравнадзора поддержала врио губернатора Антона Алиханова во мнении, что новые кадровые назначения позитивно скажутся на развитии регионального здравоохранения.

Новому министру Алла Великая пожелала выстроить такую систему, которая объединит в себе медицинские организации и службы вне зависимости от их ведомственной принадлежности и формы собственности. "И работать в рамках единого правового поля для достижения общей цели — заботы о здоровье жителей Калининградской области", — отметила Алла Великая.

Ранее Клопс.Ru подготовил обзор, в котором собрана информация об Александре Кравченко. В статье можно ознакомиться с отзывами пациентов, мнением нового главы регионального минздрава по различным вопросам и планах по организации в регионе борьбы с онкозаболеваниями.

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