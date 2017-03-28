Кадры, томографы, женское здоровье: какие проблемы успел разглядеть в Калининграде новый глава минздрава

Александр Кравченко родом с Сахалина. С отличием окончил Амурскую государственную медицинскую академию, учился в ординатуре Российского центра хирургии имени Петровского РАМН и там же работал в течение шести лет. Руководил отделением колопроктологии в Первом московском государственном медицинском университете имени Сеченова. Кандидат медицинских наук. Основные научные интересы — хирургическое лечение опухолей прямой кишки и других патологий кишечника. Проходил стажировку во Франции, Великобритании, Корее. Имеет патенты на новые медицинские технологии.
О том, что говорят об Александре Кравченко пациенты и что он думает о калининградской медицине, — в обзоре Клопс.Ru.
Благодарные пациенты
На сайте сеченовской клиники немало положительных отзывов о работе доктора Кравченко. "Я очень долго искала врача-колопроктолога. Ходила на приёмы по разным клиникам. И по платным, и бесплатным. Но когда я попала к Кравченко Александру Юрьевичу, то желание идти к другим врачам у меня напрочь исчезло. Это замечательный человек, а уж о его профессиональных качествах говорить можно до бесконечности", — пишет москвичка Наталья.
Выражаю огромную благодарность за профессионально проведённую операцию и послеоперационное сопровождение. Теперь я полностью здоровый человек, — этот отзыв оставил на сайте клиники Максимчук Владимир Борисович.
"Особую благодарность выражаю Александру Юрьевичу Кравченко за то, что незамедлительно откликнулся на электронное письмо с просьбой о помощи, смог разобраться и исправить чужие ошибки", — благодарит врача Наталья Гомзикова, чья мама лечилась у Кравченко.
Хочу поблагодарить Александра Юрьевича за высокий профессионализм, который проявляется в умении продуктивно общаться с пациентом — это способность и желание объяснять заболевание, слушать и понимать пациента, оказывать помощь в решении проблемы, — пишет Виктор из Рязани.
В августе 2016 года Александр Кравченко был назначен главным врачом онкологического центра Калининградской области. На несколько месяцев в новой должности он успел озвучить журналистам своё видение проблем, стоящих перед местным здравоохранением.
Кадры есть, но их не хотят "пускать в систему"
В интервью Caravan.su, комментируя нехватку кадров в регионе, доктор Кравченко отметил: "Когда я интересуюсь, что было сделано для того, чтобы кадры появились, в основном отвечают, что разместили вакансию на интернет-сайтах". И предложил решать вопрос, привлекая выпускников мединститута БФУ им. И. Канта.
Я предлагаю главврачам выйти на руководство мединститута, узнать, кто из студентов местный, и привлечь их в больницу/поликлинику на практику, на подработку в выходные дни в качестве среднего медперсонала (этот путь я сам проходил в своё время), — пояснил Кравченко.
Он также рассказал, что в Калининграде отказались взять на работу 65-летнего врача с Дальнего Востока — вполне активного, работоспособного человека. "Мы не хотим пускать в систему новые кадры", — подытожил тогда Александр Кравченко.
"Вы удивитесь, но 40 онкологов в регионе есть. Но большинство из них работают в Калининграде", — добавил Кравченко. По его мнению, одна из основных задач — добиться, чтобы такие специалисты появились и в муниципалитетах и чтобы медперсонал на местах "стал онкологически настороженным".
Томограф не загружен
За короткое время руководитель онкоцентра выяснил, что при наличии больших очередей на обследование компьютерный томограф загружен всего на 84%, и предложил провести аудит
, чтобы понять, как работает медоборудование, и выяснить, что нуждается в скорейшем обновлении.
Недавно стало известно, что сроки проведения лабораторных исследований в новом корпусе областной больницы
сократились до трёх — девяти дней. Это стало возможным благодаря открытию диагностического центра с гистологической и цитологической лабораториями, занимающими два этажа. В распоряжении медиков — мощные микроскопы и другое оборудование.
Выявлять рак на ранних стадиях
"Наша задача — выявлять онкозаболевания на ранних стадиях, только тогда мы сможем смело говорить о том, что рак победим! ", — констатировал Кравченко в интервью "КП-Калининград".
Большие надежды в регионе возлагают на Центр женского здоровья, который обещают открыть в мае в Калининграде. "Рак шейки матки, рак груди — эти заболевания лидируют среди женщин. Удручает то, что каждая вторая женщина с раком шейки матки обращается за помощью в запущенной стадии. Это говорит о том, что женщины у нас не посещают гинеколога, важно приучить наших жительниц следить за своим здоровьем", — добавил онколог. Кравченко пообещал, что сам подход к приёму пациенток будет революционным
.
"В центр сможет обратиться любая жительница Калининградской области без направления, — говорит Александр Кравченко. — Хотим внедрить и информационную систему, которая разгрузит врачей, уберёт с них часть бумажной работы".
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