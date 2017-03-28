Кадры, томографы, женское здоровье: какие проблемы успел разглядеть в Калининграде новый глава минздрава

Александр Кравченко родом с Сахалина. С отличием окончил Амурскую государственную медицинскую академию, учился в ординатуре Российского центра хирургии имени Петровского РАМН и там же работал в течение шести лет. Руководил отделением колопроктологии в Первом московском государственном медицинском университете имени Сеченова. Кандидат медицинских наук. Основные научные интересы — хирургическое лечение опухолей прямой кишки и других патологий кишечника. Проходил стажировку во Франции, Великобритании, Корее. Имеет патенты на новые медицинские технологии.



О том, что говорят об Александре Кравченко пациенты и что он думает о калининградской медицине, — в обзоре Клопс.Ru.

Благодарные пациенты

На сайте сеченовской клиники немало положительных отзывов о работе доктора Кравченко. "Я очень долго искала врача-колопроктолога. Ходила на приёмы по разным клиникам. И по платным, и бесплатным. Но когда я попала к Кравченко Александру Юрьевичу, то желание идти к другим врачам у меня напрочь исчезло. Это замечательный человек, а уж о его профессиональных качествах говорить можно до бесконечности", — пишет москвичка Наталья.

Выражаю огромную благодарность за профессионально проведённую операцию и послеоперационное сопровождение. Теперь я полностью здоровый человек, — этот отзыв оставил на сайте клиники Максимчук Владимир Борисович.

"Особую благодарность выражаю Александру Юрьевичу Кравченко за то, что незамедлительно откликнулся на электронное письмо с просьбой о помощи, смог разобраться и исправить чужие ошибки", — благодарит врача Наталья Гомзикова, чья мама лечилась у Кравченко.

Хочу поблагодарить Александра Юрьевича за высокий профессионализм, который проявляется в умении продуктивно общаться с пациентом — это способность и желание объяснять заболевание, слушать и понимать пациента, оказывать помощь в решении проблемы, — пишет Виктор из Рязани.

В августе 2016 года Александр Кравченко был назначен главным врачом онкологического центра Калининградской области. На несколько месяцев в новой должности он успел озвучить журналистам своё видение проблем, стоящих перед местным здравоохранением.

Кадры есть, но их не хотят "пускать в систему"

В интервью Caravan.su, комментируя нехватку кадров в регионе, доктор Кравченко отметил: "Когда я интересуюсь, что было сделано для того, чтобы кадры появились, в основном отвечают, что разместили вакансию на интернет-сайтах". И предложил решать вопрос, привлекая выпускников мединститута БФУ им. И. Канта.

Я предлагаю главврачам выйти на руководство мединститута, узнать, кто из студентов местный, и привлечь их в больницу/поликлинику на практику, на подработку в выходные дни в качестве среднего медперсонала (этот путь я сам проходил в своё время), — пояснил Кравченко.

Он также рассказал, что в Калининграде отказались взять на работу 65-летнего врача с Дальнего Востока — вполне активного, работоспособного человека. "Мы не хотим пускать в систему новые кадры", — подытожил тогда Александр Кравченко.



В интервью "Комсомольской правде — Калининград" руководитель онкоцентра отметил, что Калининградской области В интервью "Комсомольской правде — Калининград" руководитель онкоцентра отметил, что Калининградской области требуется порядка 40 онкологов



"Вы удивитесь, но 40 онкологов в регионе есть. Но большинство из них работают в Калининграде", — добавил Кравченко. По его мнению, одна из основных задач — добиться, чтобы такие специалисты появились и в муниципалитетах и чтобы медперсонал на местах "стал онкологически настороженным".

Томограф не загружен





Недавно стало известно, что За короткое время руководитель онкоцентра выяснил, что при наличии больших очередей на обследование компьютерный томограф загружен всего на 84%, и предложил провести аудит , чтобы понять, как работает медоборудование, и выяснить, что нуждается в скорейшем обновлении.Недавно стало известно, что сроки проведения лабораторных исследований в новом корпусе областной больницы сократились до трёх — девяти дней. Это стало возможным благодаря открытию диагностического центра с гистологической и цитологической лабораториями, занимающими два этажа. В распоряжении медиков — мощные микроскопы и другое оборудование.

Выявлять рак на ранних стадиях

"Наша задача — выявлять онкозаболевания на ранних стадиях, только тогда мы сможем смело говорить о том, что рак победим! ", — констатировал Кравченко в интервью "КП-Калининград".



Большие надежды в регионе возлагают на Центр женского здоровья, который обещают открыть в мае в Калининграде. "Рак шейки матки, рак груди — эти заболевания лидируют среди женщин. Удручает то, что каждая вторая женщина с раком шейки матки обращается за помощью в запущенной стадии. Это говорит о том, что женщины у нас не посещают гинеколога, важно приучить наших жительниц следить за своим здоровьем", — добавил онколог. Кравченко пообещал, что сам Большие надежды в регионе возлагают на Центр женского здоровья, который обещают открыть в мае в Калининграде. "Рак шейки матки, рак груди — эти заболевания лидируют среди женщин. Удручает то, что каждая вторая женщина с раком шейки матки обращается за помощью в запущенной стадии. Это говорит о том, что женщины у нас не посещают гинеколога, важно приучить наших жительниц следить за своим здоровьем", — добавил онколог. Кравченко пообещал, что сам подход к приёму пациенток будет революционным



"В центр сможет обратиться любая жительница Калининградской области без направления, — говорит Александр Кравченко. — Хотим внедрить и информационную систему, которая разгрузит врачей, уберёт с них часть бумажной работы".