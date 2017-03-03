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Главная Новости Здоровье

В областной больнице стали делать анализы в течение трёх дней вместо двух месяцев

10:35
  823 0
  • Фото пресс-службы регионального правительства
Фото пресс-службы регионального правительства
Сроки проведения лабораторных исследований в новом корпусе областной больницы сократились до трёх-девяти дней. Об этом сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.

Современный диагностический комплекс с гистологической и цитологической лабораториями занимает два этажа здания патологоанатомического отделения КОКБ, введённого в эксплуатацию в конце 2016 года.

Строительство осуществлено в рамках Федеральной целевой программы. Общая стоимость объекта составила 248,8 млн рублей, 60% затрат направлено на приобретение оборудования", — отметили в пресс-службе правительства.

Теперь в лабораторных кабинетах размещены мощные микроскопы с видеокамерами, выводящими всё происходящее на специальный экран, работает система пневмопочты, которая позволяет доставлять на исследование материалы прямо из операционных, появилась инновационная аппаратура для цитологии. По словам заведующего отделением больницы, главного внештатного патологоанатома регионального министерства здравоохранения Владимира Ермакова, новейшее современное оборудование позволяет проводить такие серьёзные исследования, поступающие со всего региона, как гистология, и сокращает сроки ожидания их результатов до трёх-девяти дней против двух-четырёх месяцев, как это было раньше. При этом работа выстроена таким образом, что умная техника нового диагностического комплекса позволяет исключить человеческий фактор.

В диагностическом комплексе также есть и помещение для проведения консилиумов, учебных семинаров и конференций с большим интерактивным монитором.

Появление такого диагностического комплекса — это прорыв в организации онкологической помощи на территории региона, — считает главный врач областного онкоцентра, главный внештатный онколог регионального минздрава Александр Кравченко. — Это серьёзный шаг к эффективному персонифицированному лечению. Благодаря лаборатории обеспечивается комплексный подход к выбору необходимых препаратов, операционному вмешательству. Врачи видят, с каким видом опухоли они имеют дело, в максимально короткие сроки ставят диагноз и обеспечивают своевременное начало адекватного лечения".

Всё это, по мнению главного онколога области, будет способствовать диагностике рака на ранних стадиях и в конечном итоге снижению смертности от злокачественных новообразований.

В 2014 году после ремонта больницы было открыто отделение реанимации. Новый корпус для оказания экстренной медицинской помощи заработал в апреле 2015 года. Он включает диагностический блок с компьютерным томографом, рентген-комплексом, две экстренные операционные, одна из них — для нейрохирургических и нейрососудистых операций, экстренную приёмную.

Помимо нового патологоанатомического корпуса, в конце 2016 года было построено здание офтальмологического отделения КОКБ. Общая сумма инвестиций в строительство и оборудование составила 609 млн рублей.
 
В 2017 году калининградский Минздрав запланировал изменения для развития медицины в области. Так, новое постановление регламентирует время приёма врача. От момента записи к онкологу до приёма не должно проходить больше трёх дней. Время ожидания гистологии не должно превышать 15 дней. Также региональные власти рассчитывают начать строительство онкоцентра уже в 2017 году.

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