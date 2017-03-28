В России создадут единый реестр избирателей

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова рассказала, что в России планируется создать единый реестр избирателей. Об этом сообщает ТАСС.



Глава ЦИК отметила, что соответствующее поручение было отдано в Федеральный центр информатизации. Памфилова подчеркнула, что создание единого списка избирателей — большая и сложная работа, которая уже началась. "Надеюсь, что к предстоящей кампании он уже заработает", — заявила глава ЦИК.