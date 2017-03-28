В России создадут единый реестр избирателей
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова рассказала, что в России планируется создать единый реестр избирателей. Об этом сообщает
ТАСС.
Глава ЦИК отметила, что соответствующее поручение было отдано в Федеральный центр информатизации. Памфилова подчеркнула, что создание единого списка избирателей — большая и сложная работа, которая уже началась. "Надеюсь, что к предстоящей кампании он уже заработает", — заявила глава ЦИК.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.