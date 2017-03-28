Роструд: в России на 30% снизилось количество нарушений трудового законодательства

Количество нарушений по оплате труда в России снизилось на 30%. Об этом сообщается на сайте Роструда.
Проверка проводилась в январе — феврале 2017 года. За это время выявили 57,5 тысячи нарушений трудового законодательства. Из них 15,3 тысячи — по оплате труда, что на 30% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда инспекторы труда выявили 21,9 тысячи таких нарушений. Кроме того, за два месяца 2017 года удалось добиться погашения задолженности по заработной плате на сумму более 2 млрд рублей перед 126,7 тысячи работников.
Ещё в середине прошлого года это была крупнейшая задолженность по зарплате в регионе, на все остальные предприятия в Калининградской области тогда приходилось ещё около миллиона рублей долга.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.