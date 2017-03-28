Роструд: в России на 30% снизилось количество нарушений трудового законодательства

Количество нарушений по оплате труда в России снизилось на 30%. Об этом сообщается на сайте Роструда.



Проверка проводилась в январе — феврале 2017 года. За это время выявили 57,5 тысячи нарушений трудового законодательства. Из них 15,3 тысячи — по оплате труда, что на 30% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда инспекторы труда выявили 21,9 тысячи таких нарушений. Кроме того, за два месяца 2017 года удалось добиться погашения задолженности по заработной плате на сумму более 2 млрд рублей перед 126,7 тысячи работников.



Калининградская область Калининградская область попала в антирейтинг регионов России по уровню социально-экономической напряжённости в трудовой сфере в 2016 году. Первое, что отметили специалисты центра в сфере социальной напряжённости региона, — это тот факт, что предприятие "Сибирский деликатес" задолжало 319 сотрудникам в общей сложности 13,5 млн рублей. После этого прокуратура возбудила административное дело.

Ещё в середине прошлого года это была крупнейшая задолженность по зарплате в регионе, на все остальные предприятия в Калининградской области тогда приходилось ещё около миллиона рублей долга.