На телеканале "Россия" стартовал украинский сериал, в котором сыграл актёр из Калининграда
Фото из официальной группы Виталия Кищенко ВКонтакте
На телеканале "Россия-1" состоялась премьера украинского криминального сериала "Две жизни", одну из главных ролей в котором сыграл калининградский актёр Виталий Кищенко. О премьере сообщается на сайте "России-1".
"Анжела (Елена Радевич) всю жизнь боялась и ненавидела своего отца Вадима Хроманского (Виталий Кищенко), влиятельного и богатого бизнесмена с криминальным прошлым, – говорится в официальном анонсе сериала. – В детстве она стала случайным свидетелем ужасной гибели своей матери, в которой она винит отца. Хотя сейчас у Анжелы есть все, что она может пожелать - роскошный особняк, дорогая машина и огромный счет в банке, - обеспеченная жизнь не приносит ей счастья".
В 2016 году Виталий Кищенко снялся в проекте
Карена Шахназарова "Анна Каренина". Сейчас на счету калининградского актёра, который начинал свою карьеру в Тильзит-театре, премия "Золотая маска" и статус заслуженного артиста России.
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