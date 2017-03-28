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В Светлогорске суд взыскал с арендатора участка полмиллиона за незаконную вырубку деревьев

27 марта 201720:31
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Фото из архива Клопс.Ru
Суд взыскал с арендатора участка в Светлогорске 495 тыс рублей ущерба, причинённого незаконной вырубкой деревьев на арендованной территории. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области.
 
Вырубка деревьев произошла в марте 2016 года на ул. Сосновой в Светлогорске. Неустановленные лица срубили 38 деревьев – 26 дубов, 5 берёз, 6 елей и одну сосну. Общая сумма ущерба составила 495 тыс рублей. Участок, на котором произошла вырубка, был передан в аренду физическому лицу для строительства жилого дома.
 
"В связи с тем, что арендатор земельного участка обязан принимать надлежащие меры  по охране от посторонних лиц участка и зеленых насаждений, произрастающих на нем, межрайонный прокурор в исковом заявлении просил суд возложить обязанность по возмещению ущерба, причиненного окружающей среде в результате незаконной вырубки зеленых насаждений, на арендатора земельного участка, который не исполнил свои обязанности", – говорится в сообщении ведомства.
 
Ранее в этом месяце прокуратура потребовала возбудить уголовное дело по факту незаконной вырубки 15 деревьев на Куршской косе. Неизвестные нанесли лесу ущерб в размере 134 тыс рублей.
 

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2 комментария Правила комментирования

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АлексейБургер-Гасанов
Бургер-Гасанов Алексей #
27 марта 201721:36
Это всё полумеры. Разрешения на вырубку деревьев и хаотичную застройку курорта выдаёт главная светлогорская VIP-свинья. Им бы занялись компетентные органы. 
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Siluan
Siluan #
27 марта 201722:08
Опасный коммент, рудников даже фамилию назвал кабана- к счастью выжил
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