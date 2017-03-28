В Светлогорске суд взыскал с арендатора участка полмиллиона за незаконную вырубку деревьев

Суд взыскал с арендатора участка в Светлогорске 495 тыс рублей ущерба, причинённого незаконной вырубкой деревьев на арендованной территории. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

Вырубка деревьев произошла в марте 2016 года на ул. Сосновой в Светлогорске. Неустановленные лица срубили 38 деревьев – 26 дубов, 5 берёз, 6 елей и одну сосну. Общая сумма ущерба составила 495 тыс рублей. Участок, на котором произошла вырубка, был передан в аренду физическому лицу для строительства жилого дома.

"В связи с тем, что арендатор земельного участка обязан принимать надлежащие меры по охране от посторонних лиц участка и зеленых насаждений, произрастающих на нем, межрайонный прокурор в исковом заявлении просил суд возложить обязанность по возмещению ущерба, причиненного окружающей среде в результате незаконной вырубки зеленых насаждений, на арендатора земельного участка, который не исполнил свои обязанности", – говорится в сообщении ведомства.