В Светлогорске суд взыскал с арендатора участка полмиллиона за незаконную вырубку деревьев

Суд взыскал с арендатора участка в Светлогорске 495 тыс рублей ущерба, причинённого незаконной вырубкой деревьев на арендованной территории. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области.
Вырубка деревьев произошла в марте 2016 года на ул. Сосновой в Светлогорске. Неустановленные лица срубили 38 деревьев – 26 дубов, 5 берёз, 6 елей и одну сосну. Общая сумма ущерба составила 495 тыс рублей. Участок, на котором произошла вырубка, был передан в аренду физическому лицу для строительства жилого дома.
"В связи с тем, что арендатор земельного участка обязан принимать надлежащие меры по охране от посторонних лиц участка и зеленых насаждений, произрастающих на нем, межрайонный прокурор в исковом заявлении просил суд возложить обязанность по возмещению ущерба, причиненного окружающей среде в результате незаконной вырубки зеленых насаждений, на арендатора земельного участка, который не исполнил свои обязанности", – говорится в сообщении ведомства.
Ранее в этом месяце прокуратура потребовала
возбудить уголовное дело по факту незаконной вырубки 15 деревьев на Куршской косе. Неизвестные нанесли лесу ущерб в размере 134 тыс рублей.
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