Прокуратура требует возбудить уголовное дело из-за вырубки 15 деревьев на Куршской косе
Калининградская прокуратура рассмотрела обращение ФГБУ "Национальный парк "Куршская коса"" и выявила факт незаконной вырубки деревьев на территории парка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Прокуратурой было установлено, что неустановленные лица вырубили 15 деревьев на территории участкового лесничества "Золотые дюны", находящегося на Куршской косе. Незаконная вырубка нанесла лесам ущерб в размере 134 391 рублей.
Природоохранный прокурор направил материалы проверки в следственные органы. По сообщению ведомства, действия злоумышленников подпадают под п. "г" ч. 2 ст. 260 УК РФ "Незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений, если эти деяния совершены в особо крупном размере".
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