Прокуратура требует возбудить уголовное дело из-за вырубки 15 деревьев на Куршской косе

Калининградская прокуратура рассмотрела обращение ФГБУ "Национальный парк "Куршская коса"" и выявила факт незаконной вырубки деревьев на территории парка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуратурой было установлено, что неустановленные лица вырубили 15 деревьев на территории участкового лесничества "Золотые дюны", находящегося на Куршской косе. Незаконная вырубка нанесла лесам ущерб в размере 134 391 рублей.

Природоохранный прокурор направил материалы проверки в следственные органы. По сообщению ведомства, действия злоумышленников подпадают под п. "г" ч. 2 ст. 260 УК РФ "Незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений, если эти деяния совершены в особо крупном размере".