ВЦИОМ: Россияне не против повышения НДФЛ, если деньги направят на медицину и пенсии
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Большая часть россиян не против повышения ставки налога на доходы физических лиц, если дополнительные средства направят на повышение будущей пенсии и поддержку здравоохранения. Об этом свидетельствую данные опроса, проведённого
ВЦИОМ.
О поддержке повышения ставки, если средства будут направлены на увеличение размера пенсий, сказал 31% респондентов. Не против повышения НДФЛ, если деньги направят на поддержку отечественного здравоохранения, 24% опрошенных. Не поддержали ни одно из предложений о том, куда направить дополнительные средства, 35% россиян. На другие цели направить вырученные средства предложили 7% участников опроса. Ещё 3% респондентов затруднились ответить.
При этом назвать правильную ставку действующего налога на доходы физических лиц смогли 52%, не знают о его размере 39% россиян, неверные ответы дали 6% опрошенных, не смогли ответить на вопрос 3% респондентов.
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