ВЦИОМ: Россияне не против повышения НДФЛ, если деньги направят на медицину и пенсии

Большая часть россиян не против повышения ставки налога на доходы физических лиц, если дополнительные средства направят на повышение будущей пенсии и поддержку здравоохранения. Об этом свидетельствую данные опроса, проведённого ВЦИОМ.



О поддержке повышения ставки, если средства будут направлены на увеличение размера пенсий, сказал 31% респондентов. Не против повышения НДФЛ, если деньги направят на поддержку отечественного здравоохранения, 24% опрошенных. Не поддержали ни одно из предложений о том, куда направить дополнительные средства, 35% россиян. На другие цели направить вырученные средства предложили 7% участников опроса. Ещё 3% респондентов затруднились ответить.

При этом назвать правильную ставку действующего налога на доходы физических лиц смогли 52%, не знают о его размере 39% россиян, неверные ответы дали 6% опрошенных, не смогли ответить на вопрос 3% респондентов.