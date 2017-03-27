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Главная Новости Общество

ВЦИОМ: Россияне не против повышения НДФЛ, если деньги направят на медицину и пенсии

13:20
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Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Большая часть россиян не против повышения ставки налога на доходы физических лиц, если дополнительные средства направят на повышение будущей пенсии и поддержку здравоохранения. Об этом свидетельствую данные опроса, проведённого ВЦИОМ.

О поддержке повышения ставки, если средства будут направлены на увеличение размера пенсий, сказал 31% респондентов. Не против повышения НДФЛ, если деньги направят на поддержку отечественного здравоохранения, 24% опрошенных. Не поддержали ни одно из предложений о том, куда направить дополнительные средства, 35% россиян. На другие цели направить вырученные средства предложили 7% участников опроса. Ещё 3% респондентов затруднились ответить.
При этом назвать правильную ставку действующего налога на доходы физических лиц смогли 52%, не знают о его размере 39% россиян, неверные ответы дали 6% опрошенных, не смогли ответить на вопрос 3% респондентов.

Ранее стало известно, что в Минэкономразвития обсуждают возможность повышения или снижения ставки НДФЛ в зависимости от взносов в систему индивидуального пенсионного капитала. Ставку 13% предложено оставить тем гражданам, которые направляют на пенсию 4% от зарплаты.

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4 комментария Правила комментирования

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Калининградец...
Калининградец... #
13:27
Больше налогов всяких и разных!
почему не 86%?
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Vi
Vi #
13:53
Какие то глупые люди участвовали в этом опросе! Или это были сплошь директора и владельцы предприятий... Опять об берут простых работяг, которые будут оплачивать налог за господ "работадателей"! А "работадатели" Будут наживаться!!! Уважаемые, а вы подумали о госслужащих, об учителях, о врачах, о военных? Или вы думает или вы думаете эти услуги вы думаете за спасибо получать будите? Ведь эти категории граждан ничего не производят, а платить за дядю "Васю" будут обязаны!!!
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Master
Master #
14:27
Ну пожалуйста!!! Можно перечислить фамилии этих россиян? Или СТОП, я знаю этих россиян - Медведев, Силуанов, весь список Гос. думы и ,,Единой России". Короче это те, кто живёт от зарплаты до зарплаты, которую выплачивают не регулярно.
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Настя Носова
Настя Носова #
16:22
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