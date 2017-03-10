Минэкономразвития планирует снизить ставку НДФЛ для граждан, откладывающих деньги на пенсию
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В Министерстве экономического развития обсуждается возможность повышения или снижения ставки НДФЛ в зависимости от взносов в систему индивидуального пенсионного капитала. Об этом со ссылкой на пять различных источников сообщает
газета "Ведомости".
Согласно данным издания, те граждане, которые не откладывают на пенсию, будут платить 15% НДФЛ, а для тех, кто будет направлять на пенсию 10% от зарплаты, ставка НДФЛ составит 10%. Ставка 13% останется у граждан, направляющих на накопления 4% от зарплаты.
Эти расчёты ещё не являются окончательными. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил к 15 марта доработать предложения о плане действий правительства до 2025 года. Пока не известно, войдёт ли в этот план налогово-пенсионная идея.
Один из источников газеты рассказал, что идея не нравится первому вице-премьеру Игорю Шувалову. В аппарате сообщили, что пока рано задаваться вопросом "нравится — не нравится".
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