Минэкономразвития планирует снизить ставку НДФЛ для граждан, откладывающих деньги на пенсию

В Министерстве экономического развития обсуждается возможность повышения или снижения ставки НДФЛ в зависимости от взносов в систему индивидуального пенсионного капитала. Об этом со ссылкой на пять различных источников сообщает газета "Ведомости".



Согласно данным издания, те граждане, которые не откладывают на пенсию, будут платить 15% НДФЛ, а для тех, кто будет направлять на пенсию 10% от зарплаты, ставка НДФЛ составит 10%. Ставка 13% останется у граждан, направляющих на накопления 4% от зарплаты.



Эти расчёты ещё не являются окончательными. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил к 15 марта доработать предложения о плане действий правительства до 2025 года. Пока не известно, войдёт ли в этот план налогово-пенсионная идея.



Один из источников газеты рассказал, что идея не нравится первому вице-премьеру Игорю Шувалову. В аппарате сообщили, что пока рано задаваться вопросом "нравится — не нравится".