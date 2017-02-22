Экономисты считают, что налоговую нагрузку на россиян можно повысить

Минфин, Минэкономразвития и Центр стратегических разработок Алексея Кудрина готовят варианты повышения ставки налога на доходы физических лиц до 15% (при снижении ставки страховых взносов для работодателей с 30% до 21%). Об этом со ссылкой на федеральных чиновников и экспертов сообщает газета "Ведомости".



Согласно данным издания, Минфин обсуждает возможность повышения налога на доходы физических лиц и направление 6—8% этих средств в федеральный бюджет. Об этом сообщил один из чиновников. Ещё двое рассказали, что Минэкономразвития предлагает повысить не только НДФЛ, но и НДС — с 18% до 21%. Страховые взносы в ведомстве предлагают снизить с 30% до 21%. Представитель Минэкономразвития сказал "Ведомостям", что данные предложения "не соответствуют действительности". Ещё один источник издания подчеркнул, что в правительстве не обсуждались "манёвры со взносами, НДС и НДФЛ".



Экономисты, согласно данным издания, сходятся во мнении, что налоговую нагрузку на население можно повышать. Ставка НДФЛ может вырасти, остаться единой, но стать прогрессивной, поскольку возможно введение минимального дохода, который не будет облагаться налогом.



Один из федеральных чиновников рассказал, что Минфин будет смотреть, насколько политически реализуемы различные варианты. Он отметил, что в ведомстве против увеличения общей нагрузки, и добавил, что окончательные предложения ещё не сформированы.