Росатом: Балтийская АЭС улучшит европейскую экологию

Балтийская АЭС может улучшить европейскую экологию, предотвращая выброс углекислого газа в атмосферу. Как сообщает "РИА Новости"
, об этом заявил Артур Бороц, директор принадлежащего "Росатому" АО "Атомэнергопромсбыт".
Заявление прозвучало в Брюсселе в рамках электроэнергетического саммита. По мнению Бороца, Балтийская АЭС в Калининградской области может "стать отличным примером того, как третьи страны могут способствовать реализации энергетического перехода в Европе, обеспечивая устойчивую, низкоуглеродную генерацию базовой нагрузки и взаимосвязь региональных рынков".
"Интеграция Балтийской АЭС с двумя реакторами общей мощностью 2400 МВт в единую энергетическую систему ЕС позволила бы предотвратить выброс примерно 19 миллионов тонн углекислого газа ежегодно, в результате чего улучшится экологическая ситуация во всем регионе", – заявил Бороц.
Напомним, строительство АЭС началось в 2010 году, однако затем было приостановлено
из-за того, что Прибалтийские страны заявили о выходе из единой с Россией энергосистемы. В январе 2017 года на строительную площадку АЭС доставили партию
дизель-генераторов, объяснив, что сооружение объектов вспомогательной инфраструктуры продолжается.
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