Росатом: Балтийская АЭС улучшит европейскую экологию

Балтийская АЭС может улучшить европейскую экологию, предотвращая выброс углекислого газа в атмосферу. Как сообщает "РИА Новости" , об этом заявил Артур Бороц, директор принадлежащего "Росатому" АО "Атомэнергопромсбыт".

Заявление прозвучало в Брюсселе в рамках электроэнергетического саммита. По мнению Бороца, Балтийская АЭС в Калининградской области может "стать отличным примером того, как третьи страны могут способствовать реализации энергетического перехода в Европе, обеспечивая устойчивую, низкоуглеродную генерацию базовой нагрузки и взаимосвязь региональных рынков".

"Интеграция Балтийской АЭС с двумя реакторами общей мощностью 2400 МВт в единую энергетическую систему ЕС позволила бы предотвратить выброс примерно 19 миллионов тонн углекислого газа ежегодно, в результате чего улучшится экологическая ситуация во всем регионе", – заявил Бороц.