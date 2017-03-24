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Умер трёхлетний малыш, которого впервые в Калининграде выписали домой с аппаратом ИВЛ

14:08
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Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Умер трёхлетний калининградец Глеб Янкялюнас. Малыш с первых дней своей жизни не мог самостоятельно дышать. Многочисленные обследования выявили у малыша не только порок развития лёгкого, но и поражение центральной нервной системы. 
 
Местные врачи после консилиума с питерским специалистом решили не отправлять ребёнка в федеральные медицинские центры, посчитав это нецелесообразным. Его мама Ирина Габитова сама нашла австрийскую клинику, специалисты которой готовы были помочь малышу. В октябре 2014 года неизвестный перевёл на лечение мальчика больше полутора миллионов рублей. Это позволило полностью закрыть сумму сбора для помощи малышу, который с рождения находился на искусственной вентиляции лёгких.
 
В январе 2015 года Ирина радовалась, что свой первый день рождения Глеб Янкялюнас отпразднует дома. "Я обивала пороги, убеждая врачей, что справлюсь. По всему миру большое количество детей с тяжёлыми генетическими заболеваниями, находящиеся на аппарате ИВЛ, имеют возможность находиться дома. Когда я озвучивала эти мысли нашим врачам, они смотрели на меня с непониманием и говорили, что мои просьбы на грани фантастики", — рассказывала мама мальчика Ирина. 
 
К октябрю 2014 года были собраны деньги в австрийскую клинику, но в реанимации не было мест. В феврале 2015 года малыша отправили в новосибирскую клинику, где уже не раз помогали калининградским детям. После Новосибирска семья в Калининград решила уже не возвращаться, они поехали в Вильнюс. Глеб стал обходиться и вовсе без аппарата ИВЛ целый день. 
 
Малыша не стало в четверг вечером. 
 
"Спасибо за тёплые слова. Не передать словами, как это тяжело... Ведь всё было хорошо... Мы уже были без аппарата. Сегодня утром он играл со своей любой гусеничкой, смеялся. В обед ему стало плохо, побледнел и покрылся холодным потом. Я сразу вызвала скорую. Реанимация... 4 часа боролись за его жизнь… Но сердечко не выдержало...", — написала сегодня мама малыша Ирина Габитова в соцсети. 
 
Редакция Клопс.Ru приносит свои соболезнования родным мальчика.
 

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