Сумел выбраться из огня, а товарищи сгорели: при пожаре в СНТ "Весна" выжил человек

При пожаре в дачном домике в СНТ "Весна", который произошёл накануне в полдень, выжил мужчина. Подробности ЧП в СНТ "Весна" Клопс.Ru рассказал источник в правоохранительных органах.



По словам источника, дом, в котором произошло возгорание, был полузаброшен, хозяева там давно не появлялись. Строение облюбовали лица без определённого места жительства.



Накануне днём там случился пожар, огонь потушили, а Накануне днём там случился пожар, огонь потушили, а внутри обнаружили два тела . После этого сотрудники полиции решили обойти территорию садового общества, чтобы найти и опросить свидетелей произошедшего. Неподалёку от места ЧП, на веранде другого дачного дома, они нашли мужчину с серьёзными ожогами в состоянии алкогольного опьянения. Он рассказал, что незадолго до этого выпивал в сгоревшем доме вместе с двумя своими приятелями. Когда начался пожар, мужчина сумел выбраться на улицу, а его знакомые остались внутри и погибли.



Пострадавшего с серьёзными ожогами госпитализировали в ЦГКБ. В ближайшее время экспертиза установит причины смерти его приятелей. Если вскрытие покажет, что его собутыльники умерли от насильственных действий, то выжившего калининградца могут обвинить в преступлении.