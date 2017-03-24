В Калининграде при пожаре в дачном домике пострадали люди

В четверг, 23 марта, в Калининграде горел деревянный дачный домик. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Строение было расположено в пос. Прегольский. В результате ЧП домик полностью уничтожен огнём. Есть пострадавшие, однако их количество пока не уточняется. На тушении пламени работали восемь человек, использовались две единицы техники.