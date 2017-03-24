В дачном домике в Прегольском после пожара нашли тела двух мужчин

В четверг, 23 марта, в СНТ "Весна", расположенном в пос. Прегольский, после пожара в садовом домике обнаружили два трупа. Об этом Клопс.Ru сообщили источник в экстренных службах региона, а также представитель следственного комитета по Калининградской области.



Пожар в деревянном домике произошёл около полудня, экстренные службы вызвали очевидцы происшествия. Строение было полностью уничтожено огнём. Пожарные, которые тушили домик и разбирали завалы, обнаружили внутри тела двоих мужчин, которые очень сильно обгорели. Личности погибших пока не установлены.



"По факту произошедшего следственным отделом по Центральному району Калининграда регионального управления СК России проводится доследственная проверка, — сообщила редакции помощник руководителя СУ СК России по Калининградской области Наталья Гацко. — По предварительным данным, полученным при осмотре места происшествия, очаг возгорания располагался внутри деревянного строения, оснащённого электричеством и печным отоплением. В настоящее время следствие выясняет обстоятельства произошедшего, включая причины возникновения пожара. В рамках проверки назначены судебно-медицинские экспертизы, которые в том числе помогут установить причину смерти этих людей, а также пожаротехнические исследования. По результатам проверочных мероприятий следствие примет процессуальное решение".