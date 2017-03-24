Россия запретила поставки в страну некоторых видов сыров из Белоруссии
Россельхознадзор запретил поставки в страну некоторых видов сыра Рогачёвского и Глубокского молочноконсервных комбинатов и Ошмянского сыродельного завода в Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В феврале в Россельхознадзоре выявили партии молочных продуктов из Белоруссии, которые не соответствовали требованиям техрегламентов Таможенного союза. Производители пищевой продукции не приняли необходимых мер по исправлению ситуации, в результате материалы по данным фактам направили в Федеральную службу по аккредитации и в госкомитет по стандартизации Белоруссии.
Запрет распространяется на марки "Раубичский" и "Тильзитер" Рогачёвского молочноконсервного комбината, "Белорусское золото" и "Альпийский" Ошмянского сыродельного завода и "Гройцер" браславского филиала Глубокского молочноконсервного комбината.
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