Белоруссия отменила введённый ранее запрет на ввоз птицы из Калининградской области
Белоруссия отменила введённые ранее ограничения на поставку в страну птицы из регионов некоторых стран, среди которых была и Калининградская область. Об этом со ссылкой на департамент ветеринарного и продовольственного надзора минсельхоза соседнего государства пишет
РИА "Новости".
Решение об отмене запрета было принято на основании рекомендаций Международного эпизоотического бюро о том, какие страны считаются неблагополучными из-за гриппа птиц.
Отменены запреты также на ввоз птицы из Западно-Поморского воеводства Польши, из Дании, Австрии, регионов Украины, Финляндии и других стран.
Запрет на ввоз птиц из регионов отдельных стран Белоруссия ввела в конце 2016 — начале 2017 года из-за случаев заболевания птиц высокопатогенным гриппом. Запрет был введён на поставки живых особей, инкубационных яиц, зоопарковых, цирковых и диких животных, мяса птицы, яичного порошка и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пера и пуха.
Сотрудники Россельхознадзора в Калининградской области периодически задерживают партии мяса птицы из Белоруссии из-за нарушений при ввозе. В феврале в регион не пустили 4 тонны мяса
птицы.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.