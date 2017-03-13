Белоруссия отменила введённый ранее запрет на ввоз птицы из Калининградской области

Белоруссия отменила введённые ранее ограничения на поставку в страну птицы из регионов некоторых стран, среди которых была и Калининградская область. Об этом со ссылкой на департамент ветеринарного и продовольственного надзора минсельхоза соседнего государства пишет РИА "Новости".



Решение об отмене запрета было принято на основании рекомендаций Международного эпизоотического бюро о том, какие страны считаются неблагополучными из-за гриппа птиц.



Отменены запреты также на ввоз птицы из Западно-Поморского воеводства Польши, из Дании, Австрии, регионов Украины, Финляндии и других стран.



Запрет на ввоз птиц из регионов отдельных стран Белоруссия ввела в конце 2016 — начале 2017 года из-за случаев заболевания птиц высокопатогенным гриппом. Запрет был введён на поставки живых особей, инкубационных яиц, зоопарковых, цирковых и диких животных, мяса птицы, яичного порошка и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пера и пуха.