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Эксперт: "Свидетели Иеговы" находятся под угрозой полного запрета

08:00
  771 0
  • Судьбу организации решит суд
Судьбу организации решит суд
Фото из архива Клопс.Ru
Религиозная организация "Свидетели Иеговы" может быть запрещена в России. Такое мнение высказал член экспертного совета при министерстве юстиции Роман Силантьев, сообщает РИА "Новости".
 
По мнению специалиста, приостановление работы "Свидетелей" является шагом к признанию их деятельности экстремистской. Напомним, ранее "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" включили в список религиозных объединений, в работе которых выявили признаки экстремизма. Окончательное решение о судьбе организации суд примет 5 апреля.
 
"Свидетели Иеговы" являются международной религиозной организацией. Некоторые российские исследователи причисляют её к сектам, другие религиоведы, напротив, не считают организацию сектантской. 

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