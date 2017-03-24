В России за экстремизм приостановили деятельность "Свидетелей Иеговы"

Министерство Юстиции приостановило деятельность "Свидетелей Иеговы" в России, сославшись на осуществление организацией экстремистской деятельности. Как сообщает ТАСС , информация об этом появилась на сайте ведомства.

После решения Минюста организация "Управленческий центр Свидетели Иеговы в России" попала в список общественных и религиозных объединений, деятельность которых приостановлена "в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности". 5 апреля в Верховном суде РФ рассмотрят иск министерства о признании "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией, что позволит запретить её деятельность в России.

Организация уже получала предупреждение за экстремистскую деятельность в октябре 2016 года. Его вынес Тверской суд Москвы.