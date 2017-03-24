В пятницу в Калининграде состоится закладка траулера "Ударник" для камчатских рыбаков

В пятницу, 23 марта, в Калининграде состоится церемония закладки траулера "Ударник". Об этом сообщает РИА "Новости"

Траулер будет построен на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь". Предприятие заключило контракт с рыболовецким колхозом имени Ленина. В прошлом году "Янтарь" уже заложил для заказчика ещё два судна, "Ленинец" и "Командор".

Проект третьего траулера был разработан норвежскими специалистами. Согласно документации, траулер SK-3101R будет иметь длину 50,6 метров и ширину 12 метров. Известно, что в закладке судна примут участие представители заказчика, Объединённой судостроительной корпорации, а также чиновники Калининградской области и Камчатского края.